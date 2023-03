Il Molnupiravir non funziona contro il covid, e noi abbiamo comprato confezioni per 58mln di euro (Di martedì 14 marzo 2023) L’Aifa dopo aver approvato in via emergenziale la pillola Molnupiravir contro il covid, ha deciso di revocarla perché inefficace. Il farmaco, autorizzato nel 2021 è stato somministrato a 64007 soggetti, per un costo stimabile in oltre 55 milioni di euro. Un altro spreco di denaro pubblico che va ad aggiungersi all’elenco dei soldi buttati via durante l’emergenza covid come il caso dell’antivirale Remdesivir (di cui abbiamo ampiamente parlato) rivelatosi inefficace e costato all’Italia 50 milioni di euro. O ancora dei vaccini Johnson & Johnson e AstraZeneca dove alcuni casi di trombosi legati al vaccino hanno indotto molti governi a limitarne l’uso e a sostituirne la seconda dose con un altro vaccino. Nel dettaglio Aifa ha reso noto che «è stato deciso di sospendere ... Leggi su panorama (Di martedì 14 marzo 2023) L’Aifa dopo aver approvato in via emergenziale la pillolail, ha deciso di revocarla perché inefficace. Il farmaco, autorizzato nel 2021 è stato somministrato a 64007 soggetti, per un costo stimabile in oltre 55 milioni di. Un altro spreco di denaro pubblico che va ad aggiungersi all’elenco dei soldi buttati via durante l’emergenzacome il caso dell’antivirale Remdesivir (di cuiampiamente parlato) rivelatosi inefficace e costato all’Italia 50 milioni di. O ancora dei vaccini Johnson & Johnson e AstraZeneca dove alcuni casi di trombosi legati al vaccino hanno indotto molti governi a limitarne l’uso e a sostituirne la seconda dose con un altro vaccino. Nel dettaglio Aifa ha reso noto che «è stato deciso di sospendere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 539th : @StefiVer Nei trial l'efficacia era stata piuttosto ridotta (circa - 30% il rischio di ricovero nei pazienti non va… - MyHeartBit : RT @byoblu: Ad un anno dall’approvazione, AIFA sospende l’utilizzo del farmaco anti Covid molnupiravir, per la mancata dimostrazione di un… - INDIAORVEX : RT @freedomsempre68: QUANTA IPOCRISIA!!! DEL SIERO NO ?????? MOLNUPIRAVIR, BLOCCATO L’ANTIVIRALE. LA DECISIONE DELL'AIFA: I BENEFICI CLINICI… - filo_78 : RT @byoblu: Ad un anno dall’approvazione, AIFA sospende l’utilizzo del farmaco anti Covid molnupiravir, per la mancata dimostrazione di un… - MercPat : RT @byoblu: Ad un anno dall’approvazione, AIFA sospende l’utilizzo del farmaco anti Covid molnupiravir, per la mancata dimostrazione di un… -