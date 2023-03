Il ministro degli Esteri Tajani da oggi in missione in Egitto per la sicurezza alimentare (Di martedì 14 marzo 2023) Parte oggi la missione del Vice Presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani in Egitto. Obiettivo della missione, cui parteciperà anche il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, è quello di avviare un partenariato Italia-Egitto sulla sicurezza alimentare per rafforzare il sistema alimentare egiziano e intensificare la cooperazione bilaterale in campo agroalimentare. Nel corso della missione sono previsti incontri con il Presidente Abdel Fattah Al-Sisi e con il Primo ministro Mostafa Madbouly e vari Ministri di Governo ... Leggi su strumentipolitici (Di martedì 14 marzo 2023) Parteladel Vice Presidente del Consiglio eAffarie della Cooperazione Internazionale Antonioin. Obiettivo della, cui parteciperà anche ildell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, è quello di avviare un partenariato Italia-sullaper rafforzare il sistemaegiziano e intensificare la cooperazione bilaterale in campo agro. Nel corso dellasono previsti incontri con il Presidente Abdel Fattah Al-Sisi e con il PrimoMostafa Madbouly e vari Ministri di Governo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Durante il giuramento degli Allievi Ufficiali dell'Accademia Militare di Modena il ministro della Difesa ha abbra… - ItalyMFA : ???? ???? Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale… - fanpage : Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è convinto che l'aumento degli sbarchi sulle coste italiane sia dovuto al… - PappaletteraF : RT @euronewsit: Secondo quanto dichiarato dal ministro degli Esteri cinese, per entrare nel Paese sarà richiesto un tampone rapido negativo… - iamscreening : RT @EnricoFaraboll1: La NATO diffonde la russofobia in lungo e in largo - Lavrov Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affrontat… -