Il Milan sbatte contro la Salernitana | 1-1 a San Siro

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 marzo 2023)O (ITALPRESS) – Mezzo passo falso per il, che nel posticipo del lunedì si ferma sull'1-1 in casala. Ai campioni d'Italia in carica non basta il gol nel finale di primo tempo di Giroud, pareggiato poi nella ripresa da Dia. L'avvio è piuttosto equilibrato e la prima occasione arriva al 28? quando Giroud va vicino a un gol formidabile, mandando alta di poco una splendida rovesciata dopo un corner dalla sinistra. Cinque minuti dopo sono gli ospiti a sfiorare il vantaggio. Bennacer rischia il pasticcio con un retropassaggio corto, Maignan fa quello che può con la palla che finisce a Kastanos, il quale calcia però fuori con il mancino dopo la deviazione decisiva di un difensore. Al 42? Thiaw si addormenta e Dia si invola verso la porta, prova a saltare Maignan che però è decisivo nell'intervento ...