(Di martedì 14 marzo 2023)O (ITALPRESS) – Mezzo passo falso per il, che nel posticipo del lunedì si ferma sull’1-1 in casala. Ai campioni d’Italia in carica non basta il gol nel finale di primo tempo di Giroud, pareggiato poi nella ripresa da Dia. L’avvio è piuttosto equilibrato e la prima occasione arriva al 28? quando Giroud va vicino a un gol formidabile, mandando alta di poco una splendida rovesciata dopo un corner dalla sinistra. Cinque minuti dopo sono gli ospiti a sfiorare il vantaggio. Bennacer rischia il pasticcio con un retropassaggio corto, Maignan fa quello che può con la palla che finisce a Kastanos, il quale calcia però fuori con il mancino dopo la deviazione decisiva di un difensore. Al 42? Thiaw si addormenta e Dia si invola verso la porta, prova a saltare Maignan che però è decisivo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nestquotidiano : Il Milan sbatte contro la Salernitana, 1-1 a San Siro - sportface2016 : #Milan, altro pari ma umore opposto rispetto a Londra: #Pioli sbatte su #Sousa, la #Salernitana rimonta - ZerounoTv : Il Milan sbatte contro la Salernitana, 1-1 a San Siro - Giornaleditalia : #italpresssport Il Milan sbatte contro la Salernitana, 1-1 a San Siro - vivereitalia : Il Milan sbatte contro la Salernitana, 1-1 a San Siro -

Ad un quarto d'ora dalla fine Alaustey si libera ancora col sinistro ma stavolta la palla... Juventus 39, Bologna 37, Sassuolo 35, Inter 33, Empoli 33, Sampdoria 28, Cagliari 28,27, ...Un gol che fa scopa con quello segnato al, a San Siro, prima del Mondiale. Pochi, ma buoni. E ... Semplici lo aspetta e l'Inter cicontro. Spazi stretti, che diventano strettissimi dopo il ...... di una squadra che, in generale, lotta, corre e siper un obiettivo comune. I rossoneri ... Per il, l'obiettivo dichiarato è posizionarsi entro le prime quattro posizioni. Per i granata, ...

Il Milan sbatte contro la Salernitana, 1-1 a San Siro Tiscali Notizie

Occasione persa per il Milan, che non aggancia il secondo posto in classifica a causa del pareggio per 1-1 con la Salernitana. Andiamo a vedere insieme chi sono i migliori e i peggiori del monday nigh ...Il Milan pareggia ancora, ma mentre a Londra aveva il sapore della vittoria, stavolta con la Salernitana sa di sconfitta. Dopo la serata di gioia per i quarti i finale di Champions conquistati a scapi ...