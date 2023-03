IL MILAN FA L'IMPRESA, È ALLE FINAL FOUR DI YOUTH LEAGUE. Battuto 2-0 l'Atletico Madrid (Di martedì 14 marzo 2023) Il MILAN Primavera fa l'IMPRESA e contro ogni pronostico della vigilia vince e si impone al Centro Sportivo Vismara di MILANo per 2-0 ed... Leggi su calciomercato (Di martedì 14 marzo 2023) IlPrimavera fa l'e contro ogni pronostico della vigilia vince e si impone al Centro Sportivo Vismara dio per 2-0 ed...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PietroMazzara : Impresa della primavera del #Milan che accede per la prima volta alle Final Four di Youth League. Complimenti a Ign… - simogambo02 : RT @PietroMazzara: Impresa della primavera del #Milan che accede per la prima volta alle Final Four di Youth League. Complimenti a Ignazio… - _HMsab : RT @DavideLusinga: IMPRESA #Milan Primavera ????? I rossoneri battono 2- 0 l'Atletico Madrid e volano alle Final Four di UEFA Youth League.… - maldiniforever3 : RT @cmdotcom: IL #MILAN FA L'IMPRESA, È ALLE FINAL FOUR DI #YOUTHLEAGUE. Battuto 2-0 l'#Atletico Madrid - MilanLiveIT : IMPRESA STORICA: Il #MilanPrimavera batte l'Atletico Madrid e strappa il pass per le semifinali di #YouthLeague… -