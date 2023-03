Il manager Claudio Anastasio si dimette dopo aver citato Mussolini in una mail al Cda (Di martedì 14 marzo 2023) Il presidente della società 3-I, Claudio Anastasio, si è dimesso. La notizia sarebbe stata confermata da fonti di governo. Secondo La Repubblica, Anastasio aveva inviato ai componenti del Cda della società pubblica che gestisce i sistemi software di Inail, Inps e Istat, una mail con una citazione esplicita del discorso di Benito Mussolini del gennaio del 1925, con cui il capo del fascismo rivendicava la responsabilità politica del delitto Matteotti. Leggi su tg24.sky (Di martedì 14 marzo 2023) Il presidente della società 3-I,, si è dimesso. La notizia sarebbe stata confermata da fonti di governo. Secondo La Repubblica,aveva inviato ai componenti del Cda della società pubblica che gestisce i sistemi software di Inail, Inps e Istat, unacon una citazione esplicita del discorso di Benitodel gennaio del 1925, con cui il capo del fascismo rivendicava la responsabilità politica del delitto Matteotti.

