Il jet russo abbatte il drone americano. Terrore sul Mar Nero, "informato Biden" (Di martedì 14 marzo 2023) Due jet russi si sono scontrati con un drone degli Stati Uniti sul Mar Nero, costringendo l'MQ-9 Reaper dell'aeronautica Usa a un atterraggio forzato, dopo averne danneggiato l'elica. L'incidente, secondo quanto riferiscono fonti militari Usa citate dalla Cnn, è avvenuto sulle acque internazionali e ha visto coinvolti due caccia SU-27 russi. Uno dei due jet ha scaricato del carburante davanti al drone, mentre l'altro ne ha danneggiato l'elica, montata sulla parte posteriore del velivolo, costringendo gli operatori a far scendere il drone in acqua. Dell'incidente il presidente americano Joe Biden è stato subito informato dal consigliere per la sicurezza nazionale, come conformato dal portavoce John Kirby. I media ucraini hanno riportato la notizia parlando di un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Due jet russi si sono scontrati con undegli Stati Uniti sul Mar, costringendo l'MQ-9 Reaper dell'aeronautica Usa a un atterraggio forzato, dopo averne danneggiato l'elica. L'incidente, secondo quanto riferiscono fonti militari Usa citate dalla Cnn, è avvenuto sulle acque internazionali e ha visto coinvolti due caccia SU-27 russi. Uno dei due jet ha scaricato del carburante davanti al, mentre l'altro ne ha danneggiato l'elica, montata sulla parte posteriore del velivolo, costringendo gli operatori a far scendere ilin acqua. Dell'incidente il presidenteJoeè stato subitodal consigliere per la sicurezza nazionale, come conformato dal portavoce John Kirby. I media ucraini hanno riportato la notizia parlando di un ...

