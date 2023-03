(Di martedì 14 marzo 2023) Della Bbc abbiamo tutti un’immagine “calda e sfocata”, “un alveare ronzante di intrattenimento per famiglie e monumenti artistici e la sigla di Sports Report e i gorilla coccolosi di David Attenborough, un luogo che esprime il meglio di noi e rappresenta tutti noi”. Che è un po’ la percezione da italiani della vecchia mamma Rai. Solo che è, appunto, una percezione. E così Jonathan Liew sulripercorre la rivolta degli exin nome e per conto di Gary, superstar prima esautorata e poi riesumata dopo aver criticato le politiche del governo inglese sui migranti avvicinandole a quelle dei nazisti. Il putiferio che è scoppiato in Inghilterra non è banale. E Liew ricorda che “la Bbc melliflua e romantica è esistita realmente solo nell’immaginazione”. Liew ricorda che “quasi 50 anni fa l’MI5 aveva agenti incorporati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Il Guardian: «Ci volevano #Lineker e gli ex calciatori per smascherare la #Bbc fascista» “La Bbc melliflua e roman… -

... In base a quanto riportato da The, il celebre attore era stato colto in precedenza da un ... da coloro che glibene e da quelli che lo seguivano come attore.Parlando con ilin condizione di anonimato, un medico specializzato ha affermato che in ...fra l'altro il viceministro della Salute ha rivelato che "è emerso che alcuni individui...In particolare, gli unionisti nonnessun ruolo in Irlanda del Nord per la Corte di ... Ilha ricordato che nella campagna elettorale del 2019, due terzi dei britannici riteneva la ...

Macron in piena sintonia con Sunak. Anche per quei 541 milioni messi sul tavolo per bloccare i barconi L'HuffPost

Il Guardian il vince il Press Award come miglior quotidiano dell’anno. Premiato anche l'inserto settimanale Saturday.Imbarazzo tra i conservatori per via dei messaggi privati dell'ex ministro Hancock. Riaccesi nel Regno Unito i riflettori su scandali e polemiche legate alla fase più dura della pandemia ...