Il governo deve tagliare la spesa pubblica per poter abbassare le tasse (Di martedì 14 marzo 2023) Nei giorni scorsi il governo ha fatto filtrare le bozze di una delega per la riforma fiscale. La delega prevede un complessivo riordino del sistema tributario con quattro obiettivi: maggiore certezza del diritto; minore pressione fiscale; riduzione del contenzioso; attrazione dei capitali esteri. Sulla carta i principi sono pienamente condivisibili, ma tutto dipende – prima ancora che dai dettagli – dal modo in cui verranno tradotti in norme e, poi, in fatti concreti. I grandi assi della riforma sono la revisione dell'Irpef – con la transizione verso un sistema a tre aliquote e poi, forse, ad aliquota unica – il superamento dell'Irap e l'introduzione di una aliquota ridotta accanto a quella ordinaria del 24 per cento. Contemporaneamente, dovrebbero essere riviste le aliquote Iva e razionalizzate le spese fiscali, con particolare riferimento alla fiscalità ...

