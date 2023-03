Il Giro d'Italia della Csr fa tappa a Roma (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - Il Giro d'Italia della Csr, promosso da Il Salone della Csr e dell'innovazione sociale, continua il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze Italiane della sostenibilità. Dopo Torino, Messina, Savona e Udine, la quinta tappa si terrà a Roma il 16 marzo, presso l'Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata', che collabora all'organizzazione dell'evento insieme ad Anima per il sociale nei valori d'impresa, Rome Technopole e Maris. Al centro del dibattito sarà la collaborazione tra imprese, istituzioni e società civile per lo sviluppo sostenibile. "La sostenibilità richiede partnership multi-stakeholder che permettono la condivisione di risorse, competenze, conoscenze - dichiara Rossella ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023), 14 mar. (Adnkronos) - Ild'Csr, promosso da Il SaloneCsr e dell'innovazione sociale, continua il suo viaggio alla scoperta delle eccellenzenesostenibilità. Dopo Torino, Messina, Savona e Udine, la quintasi terrà ail 16 marzo, presso l'Università degli Studi di'Tor Vergata', che collabora all'organizzazione dell'evento insieme ad Anima per il sociale nei valori d'impresa, Rome Technopole e Maris. Al centro del dibattito sarà la collaborazione tra imprese, istituzioni e società civile per lo sviluppo sostenibile. "La sostenibilità richiede partnership multi-stakeholder che permettono la condivisione di risorse, competenze, conoscenze - dichiara Rossella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giroditalia : ?? These are the Maglie of the Giro d'Italia 2023. ?? Queste sono le Maglie del Giro d'Italia 2023. #Giro - giroditalia : ???????? La Maglia, al #Giro d'Italia, è la storia di un sogno che comincia da bambino, uno di quelli che non dimenti… - Azione_it : 'In tre giorni sono sbarcati in Italia oltre 3000 migranti. Forse #Meloni e #Salvini dovrebbero smettere di prender… - FedericaBerva : @redroby5 @Paola222006421 @LegaSalvini @FratellidItalia @Quirinale Si poi stamattina ne sono uscite altre due.Una d… - Alino9710318 : @f_burla @giuslit Il nodo (scorsoio per l’Italia) sarebbe il richiamo del versamento del capitale promesso che deve… -