Il frutto della Tarda Estate: svelata l’uscita nei cinema italiani! (Di martedì 14 marzo 2023) Tramite comunicato stampa, Trent Film ha annunciato l’uscita nei cinema italiani de Il frutto della Tarda Estate, film che ha rappresentato la Tunisia agli Oscar 2023: ecco il trailer Trent Film ha annunciato che Il frutto della Tarda Estate di Erige Sehiri arriverà nelle sale italiane dal 23 marzo sotto sua distribuzione. La pellicola verrà proiettato come film di apertura della 32° edizione del FESCAAAL (Festival del cinema Africano, d’Asia e America Latina) in data domenica 19 marzo presso il cinema Fondazione Prada a Milano. Presentato in anteprima mondiale alla Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes 2022, proiettato al 45° Festival di Toronto nella ... Leggi su tuttotek (Di martedì 14 marzo 2023) Tramite comunicato stampa, Trent Film ha annunciatoneiitaliani de Il, film che ha rappresentato la Tunisia agli Oscar 2023: ecco il trailer Trent Film ha annunciato che Ildi Erige Sehiri arriverà nelle sale italiane dal 23 marzo sotto sua distribuzione. La pellicola verrà proiettato come film di apertura32° edizione del FESCAAAL (Festival delAfricano, d’Asia e America Latina) in data domenica 19 marzo presso ilFondazione Prada a Milano. Presentato in anteprima mondiale alla Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes 2022, proiettato al 45° Festival di Toronto nella ...

