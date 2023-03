Il fratello dell’uomo che ha ucciso lo chef Manuel Costa | “Voleva solo lavorare | siamo gente perbene”

(Di martedì 14 marzo 2023) Parla ilche haloa Roma “, noncamorristi”: lo dichiara Gennaro Giaccio,di Fabio, il 43enne che lo scorso 10 marzo hacon un colpo d’arma da fuoco loa pochi metri dal suo ristorante a Roma. Intervistato da La Repubblica, l’uomo ha dichiarato: “Mioè un bravo ragazzo che. Non era un tipo violento. Aveva investito parecchi soldi, ma l’altro non gliriconoscere niente”. “Noi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giovann39862505 : Urtò con una bandiera un ragazzo e gli spararono: killer arrestati dopo 17 anni - Ema49271300 : @GlasnostGone È il giusto riconoscimento ad UN UOMO UN PAPÀ UN FIGLIO UN FRATELLO UN SOLDATO DELL UCRAINA CHE NON… - jenaTremila : @Monica_Romano Tu lo sai che un certo Franco Prodi, fisico del clima e scienziato nonché fratello di uno che dovres… - Open_gol : La trascrizione è agli atti dell'inchiesta sulla morte della ragazza: l'uomo aveva contattato il presentatore tv su… - FonteUfficiale : RT @FonteUfficialeN: Marito e moglie uccisi a fucilate a Carovigno: fermato per duplice omicidio il fratello dell’uomo -

L'aveva precedenti per droga, rapina e ricettazione ma, pur ... rapina e ricettazione ma, pur essendo ildi Fabrizio ... non ha tardato a diventare di competenza'Antimafia di Roma.Nel messaggio, inviato a un amico, Costa racconta'incontro ... Costa racconta'incontro che ha appena avuto con il... L'è stato ferito a una spalla e, dopo aver chiesto aiuto, è ...Durante i festeggiamenti unurta per sbaglio un ragazzino ... ritenuti gravemente indiziati'omicidio di Michele Coscia , ... sventolando una bandiera avrebbe urtato per errore il...