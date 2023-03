Il drone è caduto da solo | i russi negano | muro contro muro con gli #Usa

Leggi su iltempo

(Di martedì 14 marzo 2023) Le versioni dia e Stati Uniti sull'incidente di martedì 14 febbraio sui cieli del Mar Nero sono opposte. Se Washington afferma che ilUsa MQ-9 Reaper è stato "abbattuto" da un jet russo che ha danneggiato l'elica dell'aeromobile, Mosca afferma che i caccia"non hanno utilizzato armi"ilamericano che volava sopra il Mar Nero e "non sono entrati in contatto" con esso. A dirlo è il ministero della Difesa russo, secondo quanto riporta l'agenzia Ria Novosti. Il"è andato in volo inllato, ha perso quota ed èin acqua" aggiunge il dicastero. Secondo la ricostruzione di Mosca ilamericano "si dirigeva verso il confine russo" e, "dopo averlo scoperto, le forze di difesa aerea in ...