Il dramma di Roman Kostomarov | necessaria una nuova amputazione Preoccupano le condizioni della medaglia olimpica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 marzo 2023) Brutte notizie per, che sta vivendo un incubo dall’inizio del 2023. L’ex pattinatore russo, attualmente in coma, ha sofferto di una polmonite bilaterale e le cure per guarire dalla malattia hanno causato un’infezione generalizzata che ha colpito il suo corpo. I medici hanno dovuto amputare i piedi e alcune dita delle mani per bloccare la necrosi. Adesso, lestannomente peggiorando e i medici sono costretti ad intervenire con un’altra. Nonostante negli ultimi giorni si sia diffuso ottimismo tra i medici, che hanno ridotto l’impiego dei farmaci consentendo così al campione russo il risveglio dal coma, ora la preoccupazione sale. I medici stanno monitorando gli arti di ...