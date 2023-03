(Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) –è un network globale per professionisti appassionati di tematiche implantari e di odontoiatria digitale, basato sulloe il confronto con clinici di alto spessore medico e scientifico. Civitavecchia, 14 marzo 2023. L’obiettivo deldiprofessionale è crescere attraverso il confronto e lo scambio alla pari su sistematiche implantari e di odontoiatria digitale.è una community di implantologi, protesisti e odontotecnici, con più di 1.300 membri in 12 paesi nel mondo. Ilnasce in seno al colosso multinazionale DS (sply Sirona), che sponsorizza gli eventi e gestisce l’organizzazione, ma lascia piena autonomia al board nazionale, ai membri e alle sezioni regionali in tema di programmazione culturale, argomenti da ...

A sancire il via libera ai festeggiamenti è stata la consegna delle chiavi della città da parte del sindacoCorradino al Gipin, la maschera biellese impersonificata da Silvano, che le ...... personaggi e bozza della sceneggiatura che saranno proposti poi a Daniele, sceneggiatore professionista, per la stesura finale e all'illustratore JeanVinci per disegno, ...A sancire il via libera ai festeggiamenti è stata la consegna delle chiavi della città da parte del sindacoCorradino al Gipin, la maschera biellese impersonificata da Silvano, che le ...

Il dr. Claudio Mocci (Dent.AL.) nominato coordinatore del gruppo di studio PEERS siciliareport.it

(Adnkronos) - PEERS è un network globale per professionisti appassionati di tematiche implantari e di odontoiatria digitale, basato sullo studio e il confronto con clinici di alto spessore medico e sc ...Si conclude un weekend positivo per le giovani aquile della Prima Squadra della Capitale. Le compagini biancocelesti scese in campo tra sabato 11 e domenica 12 Marzo mettono in cassaforte 5 vittorie,.