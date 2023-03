Il diktat del governo a Milano contro il riconoscimento dei figli di coppie gay (Di martedì 14 marzo 2023) Milano è costretta a mettere un freno alle sue battaglie per i diritti civili. E dire addio alla registrazione all’anagrafe dei figli delle coppie omogenitoriali. Il prefetto di Milano ha chiesto al Comune di interrompere il riconoscimento alla nascita dei figli delle coppie gay e lesbiche, avvertendo che in caso contrario saranno annullati dalla Procura. Lo stop riguarda i nuovi atti di nascita. Il sindaco Beppe Sala aveva ricominciato a registrare certificati anagrafici con due genitori dello stesso sesso a luglio scorso, spiegando in occasione del Pride che interveniva perché Parlamento e governo non avevano colmato il vuoto di legge sulle famiglie omosessuali, nonostante le ripetute sollecitazioni della Corte costituzionale. Un atto ... Leggi su linkiesta (Di martedì 14 marzo 2023)è costretta a mettere un freno alle sue battaglie per i diritti civili. E dire addio alla registrazione all’anagrafe deidelleomogenitoriali. Il prefetto diha chiesto al Comune di interrompere ilalla nascita deidellegay e lesbiche, avvertendo che in caso contrario saranno annullati dalla Procura. Lo stop riguarda i nuovi atti di nascita. Il sindaco Beppe Sala aveva ricominciato a registrare certificati anagrafici con due genitori dello stesso sesso a luglio scorso, spiegando in occasione del Pride che interveniva perché Parlamento enon avevano colmato il vuoto di legge sulle famiglie omosessuali, nonostante le ripetute sollecitazioni della Corte costituzionale. Un atto ...

