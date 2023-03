Il cyber exploit negativo dell’Italia

(Di martedì 14 marzo 2023) La scorsa settimana, commentando il Global Threat Report 2023 di CrowdStrike, avevo scritto della drammatica esposizione ai rischidelle nostre PMI. A pochi giorni di distanza trovo una preoccupante conferma nei numeri nel Rapporto CLUSIT 2023. L’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica ha registrato nel nostro paese un aumento del 169 per cento degli attacchi, rispetto alla media mondiale, con un rialzo del 21 per cento. Il numero non giunge inatteso perché già la polizia postale e delle comunicazioni aveva comunicato di avere trattato 12.947 attacchi, rispetto ai 5.435 nel 2021. Questi numeri mandano un messaggio molto preciso: abbiamo poco tempo o forse è già troppo tardi. Anche ipotizzando che non sopraggiunga uno “tsunami”, quell’evento di portata globale che preconizza nel suo ultimo report il World Economic Forum, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bobe_bot : Un exploit RCE per Microsoft Word è online. E ora via allo sfruttamento (Red Hot Cyber) -

...of the military principle to "train like you fight" in order to be prepared for a realattack.teams proactively find and fix exploitable vulnerabilities before attackers canthem. Like ...Report also found Gen Z and Millennial Government Workers Twice as Likely to Have PoorHygiene When Compared to Older Generations SALT LAKE CITY"(BUSINESS WIRE)" Ivanti , the ...and. It's ...... infatti, si può scoprire che almeno il 30% degli utenti dei forum dicriminalità sono donne. ... Cracked, Breached, Hackforums e il fu Raidforum) e altrettanti siti in lingua russa (XSS,, ...

Gli exploit su Fortinet FortiOS sono stati utilizzati per colpire delle ... Red Hot Cyber

Il est désormais possible de suivre la quasi intégralité des compétitions européennes de football. De plus en plus de chaînes les diffusent sur des ...Le novità Sophos comprendono capacità di controllo dello stato degli account, un agente Zero Trust Network Access integrato e molto altro ...