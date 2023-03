Il crollo di Silicon Valley Bank è l'ennesima svista delle agenzie di rating (Di martedì 14 marzo 2023) Come si dice oggi: “non l’hanno vista arrivare”? Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch ratings tornano agli onori (o disonori) della cronaca con il crack delle banche americane. Fino a poche ore dal fallimento Moody’s dava a Silicon Valley Banc il voto A3 (affidabilità creditizia medio alta). È fallita. “La rischiosità di questa banca e di altre con un modello di attività simile era piuttosto evidente, perché caratterizzato da un grado di concentrazione molto elevato, sia dal lato delle attività sia delle passività. Questo modello di attività era molto rischioso”, spiega Marcello Messori, professore di Economia europea alla Luiss. È stato segnalato dalle agenzie di rating? Le agenzie di rating hanno un potere ... Leggi su panorama (Di martedì 14 marzo 2023) Come si dice oggi: “non l’hanno vista arrivare”? Moody’s, Standard & Poor’s e Fitchs tornano agli onori (o disonori) della cronaca con il crackbanche americane. Fino a poche ore dal fallimento Moody’s dava aBanc il voto A3 (affidabilità creditizia medio alta). È fallita. “La rischiosità di questa banca e di altre con un modello di attività simile era piuttosto evidente, perché caratterizzato da un grado di concentrazione molto elevato, sia dal latoattività siapassività. Questo modello di attività era molto rischioso”, spiega Marcello Messori, professore di Economia europea alla Luiss. È stato segnalato dalledi? Ledihanno un potere ...

