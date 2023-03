Il crac di Svb è un bastone tra le ruote delle banche centrali. Il rialzo dei tassi potrebbe fermarsi o addirittura invertirsi (Di martedì 14 marzo 2023) Fermi tutti. Uno degli effetti del crac della banca californiana Svb potrebbe essere quello di “paralizzare” le due più grandi banche centrali del mondo, Federal Reserve e Banca centrale europea. Di fronte a mercati scombussolati dalle onde d’urto del fallimento alzare ulteriormente i tassi potrebbe essere una mossa improvvida. E così, il rialzo di un altro mezzo punto dato quasi per certo nella riunione della Bce di giovedì prossimo viene ora messo in dubbio. Così come ci si attende un approccio più cauto da parte della Fed. Lo scenario più probabile sembra ora quello di una pausa forse per l’intero 2023 della campagna aggressiva dei rialzi del costo del denaro. Senza scartare l’ipotesi di un taglio del costo del denaro già quest’anno. Musica per le orecchie degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Fermi tutti. Uno degli effetti deldella banca californiana Svbessere quello di “paralizzare” le due più grandidel mondo, Federal Reserve e Banca centrale europea. Di fronte a mercati scombussolati dalle onde d’urto del fallimento alzare ulteriormente iessere una mossa improvvida. E così, ildi un altro mezzo punto dato quasi per certo nella riunione della Bce di giovedì prossimo viene ora messo in dubbio. Così come ci si attende un approccio più cauto da parte della Fed. Lo scenario più probabile sembra ora quello di una pausa forse per l’intero 2023 della campagna aggressiva dei rialzi del costo del denaro. Senza scartare l’ipotesi di un taglio del costo del denaro già quest’anno. Musica per le orecchie degli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? Crac #banche in #Usa, le Borse colano a picco. @pbecchi e Zibordi ci spiegano perché è crollata #Svb. Dobbiamo pr… - Corriere : Crac Silicon Valley Bank, indagine Fed sui controlli. Il «whatever» di Biden per calmare i mercati - Genjuro75 : RT @Corriere: Crac Silicon Valley Bank, indagine Fed sui controlli. Il «whatever» di Biden per calmare i mercati - infoiteconomia : Crac Svb, 'arriva la tempesta perfetta': cosa rischia davvero l'Italia - Alessan72994896 : RT @cavicchioli: Qualcosa non torna nella storia del fallimento di Silicon Valley Bank -