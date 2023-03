Il crac della banca Svb è un effetto della deregulation americana | spiega Patuelli

(Di martedì 14 marzo 2023) «Le banche saltano in aria per due motivi: carenze di liquidità o problemi di solidità patrimoniale. Ho il sospetto che per questasia avvenuto il combinato disposto dei due». Il numero uno dell’Associazioneria italiani, Antonio, prova are la grande tempesta di Silicon Valley Bank. Dietro ilcaliforniana che agita mezzo mondo,al Corriere, c’è anche ladi Donald Trump, che ha alzato il tetto per gli attivi di banche come Svb, rendendo meno severi i controlli voluti da Barack Obama. «Questaera stata esonerata da rispettare i requisiti di liquidità, ma lanegli Stati Uniti ...

... ma la deregulation negli Stati Uniti viene da lontano: è stata una delle cause primacrisi dei subprime poi del grandedi Lehman Brothers e ora di Svb'. 'Se c'è un rischio sistemico per l'...Peccato che i rialzi dei tassiFed ne hanno svalutato il valore fino a creare una montagna di perdite potenziali e la crisi di liquidità che ha portato le due banche Usa al, quando i loro ...Vediamo insieme i principali fatti e le notizie di oggi, 14 Marzo 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei giornali. • IlSilicon Valley Bank ha contagiato le Borse europee. Milano è la peggiore. Perde il 4% = '1678774647' AND banner_sld = 'marsala' AND banner_tld = 'it' AND (portale = '1') ORDER BY RAND(); - -...

I timori degli investitori dopo il crac dell'americana Silicon Valley Bank. Piazza Affari maglia nera in Europa: chiude a 4%. L'Europa brucia 291 miliardi di capitalizzazione. A Wall Street ...