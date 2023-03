Il Cosenza condanna la Spal all’ultimo posto (Di martedì 14 marzo 2023) Cosenza-Spal 1-0 Il Cosenza vince 1-0 con la Spal di Oddo, allunga la striscia positiva casalinga e scavalca gli estensi in classifica reinserendosi prepotentemente nella lotta per mantenere la categoria. La gara si sblocca nel secondo tempo, ma già nel primo ci sono le avvisaglie per far saltare il tappo. Ospiti pericolosi con un colpo di testa di Zanellato (31?) e un diagonale di Moncini (37?). Il Cosenza non resta a guardare, giostra meglio, anche se davanti non è incisivo. Florenzi ci prova in paio di circostanze senza fortuna, poi Nasti e Zilli si fanno ipotizzare da Alfonso. Nella ripresa è quasi un monologo dei silani che creano parecchie occasioni gol e ne sfruttano una al 65? con Brescianini che riceve lo scarico di Zilli e batte Alfonso. Nel finale raddoppio annullato a Nasti. Genoa-Ternana ... Leggi su seriea24 (Di martedì 14 marzo 2023)1-0 Ilvince 1-0 con ladi Oddo, allunga la striscia positiva casalinga e scavalca gli estensi in classifica reinserendosi prepotentemente nella lotta per mantenere la categoria. La gara si sblocca nel secondo tempo, ma già nel primo ci sono le avvisaglie per far saltare il tappo. Ospiti pericolosi con un colpo di testa di Zanellato (31?) e un diagonale di Moncini (37?). Ilnon resta a guardare, giostra meglio, anche se davanti non è incisivo. Florenzi ci prova in paio di circostanze senza fortuna, poi Nasti e Zilli si fanno ipotizzare da Alfonso. Nella ripresa è quasi un monologo dei silani che creano parecchie occasioni gol e ne sfruttano una al 65? con Brescianini che riceve lo scarico di Zilli e batte Alfonso. Nel finale raddoppio annullato a Nasti. Genoa-Ternana ...

