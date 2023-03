Il continuo sfoltimento della rosa per sanare i bilanci ha destabilizzato i giocatori dell’Inter Libero

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 14 marzo 2023) Il vero problema di Inzaghi è che mezzaha il contratto in scadenza e la valigia in mano. Manca di solido attaccamento alla maglia. Lo scrive Claudio Savelli su. Stasera, l’Inter, ad Oporto, si gioca i quarti di finale e i milioni per ricostruire i nerazzurri. I soldi dei quarti serviranno a rimpiazzare buona parte dei. “Per rimpiazzarli, sì, perché i pensierisi stanno pian piano piegando verso una ristrutturazione estiva…Osservando la, è l’idea migliore. Sono infatti otto iin scadenza di contratto, tutti sopra i 28 anni(Skriniar, De Vrij, Gagliardini, Dzeko, D’Ambrosio, Handanovic, Cordaz e Dalbert) e con stipendi d’altri tempi. Illoro addio libererebbe ao 19 milioni di ammortamento ...