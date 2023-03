Il conflitto di interesse al vertice della Silicon Valley Bank (Di martedì 14 marzo 2023) Quando scoppia una crisi finanziaria, non si finisce mai di stupirsi per gli intrecci che si nascondono dietro la facciata rispettabile di banche e istituzioni. Soprattutto negli Stati Uniti. Il caso della Silicon Valley Bank, dichiarata fallita venerdì 10 marzo, non fa eccezione. Al suo vertice era seduto Greg Becker, padre di cinque figli e appassionato di bici. Entrò nel gruppo Svb trent’anni fa per diventare amministratore delegato nel 2011. Ma dal 2019 Becker era anche direttore di classe A del consiglio della Federal Reserve Bank di San Francisco. Cioè dell’istituzione che dovrebbe controllare l’operato delle banche locali. La Federal Reserve Bank di San Francisco è una delle 12 sedi regionali della Federal Reserve, cioè la ... Leggi su panorama (Di martedì 14 marzo 2023) Quando scoppia una crisi finanziaria, non si finisce mai di stupirsi per gli intrecci che si nascondono dietro la facciata rispettabile di banche e istituzioni. Soprattutto negli Stati Uniti. Il caso, dichiarata fallita venerdì 10 marzo, non fa eccezione. Al suoera seduto Greg Becker, padre di cinque figli e appassionato di bici. Entrò nel gruppo Svb trent’anni fa per diventare amministratore delegato nel 2011. Ma dal 2019 Becker era anche direttore di classe A del consiglioFederal Reservedi San Francisco. Cioè dell’istituzione che dovrebbe controllare l’operato delle banche locali. La Federal Reservedi San Francisco è una delle 12 sedi regionaliFederal Reserve, cioè la ...

