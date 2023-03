Il circolo Pd di Torpignattara non paga le tasse: inquilini in rivolta. E la Schlein scappa dalle Iene (Di martedì 14 marzo 2023) Elly Schlein non parla. Inseguita dalle telecamere delle Iene preferisce glissare sul pasticciaccio brutto che vede coinvolto il circolo dem di Torpignattara a Roma, quartiere popolare nel quadrante sud-est della Capitale. Dove la neosegretaria del Nazareno ha fatto incetta di voti (370 voti su 456 votanti). La sede non paga le tasse condominiali da cinque anni per un totale di 10mila euro di debiti. Che gravano sulle tasche dei residenti del palazzo ormai imbufaliti. Tanto arrabbiati da rivolgersi al popolare format di Canale 5. Roma, il circolo Pd di Torpignattara non paga le tasse da 5 anni E pensare che proprio la Schlein nel suo primo discorso ufficiale da segretaria aveva acceso ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 marzo 2023) Ellynon parla. Inseguitatelecamere dellepreferisce glissare sul pasticciaccio brutto che vede coinvolto ildem dia Roma, quartiere popolare nel quadrante sud-est della Capitale. Dove la neosegretaria del Nazareno ha fatto incetta di voti (370 voti su 456 votanti). La sede nonlecondominiali da cinque anni per un totale di 10mila euro di debiti. Che gravano sulle tasche dei residenti del palazzo ormai imbufaliti. Tanto arrabbiati da rivolgersi al popolare format di Canale 5. Roma, ilPd dinonleda 5 anni E pensare che proprio lanel suo primo discorso ufficiale da segretaria aveva acceso ...

