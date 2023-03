Il centrodestra vuole fermare il regolamento Ue sul riconoscimento dei figli delle coppie gay e degli uomini single (Di martedì 14 marzo 2023) Prima lo stop alle trascrizioni dei certificati di nascita esteri dei figli nati da coppie omogenitoriali, che il Comune di Milano si è visto costretto a eseguire per una circolare del Prefetto, che ha agito in concerto con il ministero dell’Interno. Adesso, a poche ore dalla denuncia di Beppe Sala, la maggioranza prova ad assestare un altro colpo al riconoscimento dei certificati di filiazione rilasciati in altri Paesi. Il centrodestra, in commissione Politiche Ue al Senato, si appresta a dare parere negativo a un regolamento europeo che punta a introdurre una sorta di patente europea di genitore, con la conseguente estensione dei diritti del figlio in tutta l’Unione. In breve, se un Paese attribuisce la genitorialità a un uomo single o a una coppia omogenitoriale, ... Leggi su open.online (Di martedì 14 marzo 2023) Prima lo stop alle trascrizioni dei certificati di nascita esteri deinati daomogenitoriali, che il Comune di Milano si è visto costretto a eseguire per una circolare del Prefetto, che ha agito in concerto con il ministero dell’Interno. Adesso, a poche ore dalla denuncia di Beppe Sala, la maggioranza prova ad assestare un altro colpo aldei certificati di filiazione rilasciati in altri Paesi. Il, in commissione Politiche Ue al Senato, si appresta a dare parere negativo a uneuropeo che punta a introdurre una sorta di patente europea di genitore, con la conseguente estensione dei diritti delo in tutta l’Unione. In breve, se un Paese attribuisce la genitorialità a un uomoo a una coppia omogenitoriale, ...

