Il caso del docente italiano arrestato in Nepal (Di martedì 14 marzo 2023) Era in vacanza e sarebbe dovuto tornare in Italia il 6 marzo, ma è stato trattenuto con l'accusa di aver rubato reperti archeologici Leggi su ilpost (Di martedì 14 marzo 2023) Era in vacanza e sarebbe dovuto tornare in Italia il 6 marzo, ma è stato trattenuto con l'accusa di aver rubato reperti archeologici

