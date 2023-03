Il caso dei vigili di Taranto contro il corriere multato, le urla mentre lo bloccano a terra: «Aiutatemi» – Il video (Di martedì 14 marzo 2023) È dovuta intervenire la polizia di Stato per riportare la calma oggi 14 marzo a Taranto, dopo che due vigili urbani hanno bloccato per terra un corriere e messo contro il muro perché si sarebbe rifiutato di fornire loro i propri documenti. Diversi passanti che hanno assistito alla scena hanno fatto dei video con gli smartphone, rapidamente diventati virali sui social. Il corriere avrebbe parcheggiato il furgone di una ditta di spedizioni sulle strisce pedonali, all’angolo tra via Oberdan e via Pupino nel capoluogo ionico. Gli agenti della polizia locale lo hanno multato, ma quando gli hanno chiesto un documento la situazione è rapidamente degenerata. Diverse persone che si sono avvicinate hanno cominciato a insultare i vigili, ... Leggi su open.online (Di martedì 14 marzo 2023) È dovuta intervenire la polizia di Stato per riportare la calma oggi 14 marzo a, dopo che dueurbani hanno bloccato perune messoil muro perché si sarebbe rifiutato di fornire loro i propri documenti. Diversi passanti che hanno assistito alla scena hanno fatto deicon gli smartphone, rapidamente diventati virali sui social. Ilavrebbe parcheggiato il furgone di una ditta di spedizioni sulle strisce pedonali, all’angolo tra via Oberdan e via Pupino nel capoluogo ionico. Gli agenti della polizia locale lo hanno, ma quando gli hanno chiesto un documento la situazione è rapidamente degenerata. Diverse persone che si sono avvicinate hanno cominciato a insultare i, ...

