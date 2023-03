Il capo del gruppo Wagner contro il governo italiano (Di martedì 14 marzo 2023) Yevgeny Prigozhin ha detto che il ministro Guido Crosetto è «un coglione e un cazzaro» per aver sostenuto che i mercenari russi stiano favorendo l'arrivo di migranti in Italia Leggi su ilpost (Di martedì 14 marzo 2023) Yevgeny Prigozhin ha detto che il ministro Guido Crosetto è «un coglione e un cazzaro» per aver sostenuto che i mercenari russi stiano favorendo l'arrivo di migranti in Italia

