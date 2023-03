Il Cantante Mascherato: Milly Carlucci spoilera (già) le possibili identità del ‘Mascherato per una notte’ (Di martedì 14 marzo 2023) Gli ipotetici mascherati per una notte La quarta edizione de Il Cantante Mascherato, in partenza su Rai1 sabato 18 marzo 2023, ha “ufficiosamente” preso il via. Ieri, nel corso della puntata de La Vita in Diretta, Milly Carlucci ha infatti dato ai telespettatori un importante indizio su chi si nasconderà dietro la maschera di Cuore, che conterrà i primi ‘mascherati per una notte’. Ogni settimana, oltre ai 12 concorrenti fissi del talent show, Milly accoglierà nello studio uno o più mascherati per una notte, che si sveleranno in quella stessa puntata e si celeranno dietro Cuore. Per stuzzicare la curiosità dei fan, la Carlucci ha dunque dato a Matano cinque possibili coppie, anticipando che una di quelle sarà l’ospite da scovare nella premiere del ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 14 marzo 2023) Gli ipotetici mascherati per una notte La quarta edizione de Il, in partenza su Rai1 sabato 18 marzo 2023, ha “ufficiosamente” preso il via. Ieri, nel corso della puntata de La Vita in Diretta,ha infatti dato ai telespettatori un importante indizio su chi si nasconderà dietro la maschera di Cuore, che conterrà i primi ‘mascherati per una. Ogni settimana, oltre ai 12 concorrenti fissi del talent show,accoglierà nello studio uno o più mascherati per una notte, che si sveleranno in quella stessa puntata e si celeranno dietro Cuore. Per stuzzicare la curiosità dei fan, laha dunque dato a Matano cinquecoppie, anticipando che una di quelle sarà l’ospite da scovare nella premiere del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TommasoRanisi : @Nicola6140 @Baccotvnews Il Cantante Mascherato è debole. Non è Ballando. Rischia di far fatica ad arrivare al risu… - infoitcultura : Il Cantante Mascherato 4, Milly Carlucci svela tutte le novità - infoitcultura : Il cantante mascherato 2023 ed il “mascherato per una notte” della prima puntata - Cris8597 : Inizia il cantante mascherato il 18 marzo #chiediloallesocie - _gas___ : no, non lo voglio vedere il cantante mascherato. -