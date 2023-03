Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Il #Benfica tenta il baby #Yildiz, ma la #Juve non vuole perderlo -

... essendosi piazzata al terzo posto nel Girone dietroe PSG. In campionato i bianconeri ... cross di prima in area per Cuadrado cheil colpo in acrobazia senza impattare sul pallone 25' ...Poi si perde Lovric e quandodi recuperare la palla è già in rete. Abbonati per leggere anche ... - Chelsea 1 - 0 21:00 Bruges -0 - 2 CALCIO - PREMIER LEAGUE 20:30 Arsenal - Man. City 1 - ...... dopo il rigore, si dimostra in totale controllo della gara, mentre il Bruges, stanco e sfiduciato,una vana reazione senza mai, però, creare occasioni degne di nota. Il raddoppio del...