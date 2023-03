Il 21 marzo a Roma il lancio della prima edizione del Premio Film Impresa (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Martedì 21 marzo, alle ore 12, nel cinema Barberini di Roma si terrà l’evento di lancio del Premio Film Impresa. Il Premio – la cui prima edizione si terrà il 12 e 13 aprile nella cornice capitolina della Casa del Cinema a Villa Borghese – è un’iniziativa ideata e realizzata da Unindustria con il supporto di Confindustria, che mira a valorizzare, esaltare e comunicare i valori dell’Impresa e di chi ci lavora attraverso i Filmati che sempre più spesso le aziende realizzano per raccontare la loro storia, il loro prodotto, il lavoro delle persone, il rapporto con il territorio. Creatività, visione, coraggio, tradizione, innovazione, formazione sono i protagonisti dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Martedì 21, alle ore 12, nel cinema Barberini disi terrà l’evento didel. Il– la cuisi terrà il 12 e 13 aprile nella cornice capitolinaCasa del Cinema a Villa Borghese – è un’iniziativa ideata e realizzata da Unindustria con il supporto di Confindustria, che mira a valorizzare, esaltare e comunicare i valori dell’e di chi ci lavora attraverso iati che sempre più spesso le aziende realizzano per raccontare la loro storia, il loro prodotto, il lavoro delle persone, il rapporto con il territorio. Creatività, visione, coraggio, tradizione, innovazione, formazione sono i protagonisti dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mov5Stelle : Noi non tradiamo come il Governo Meloni. Non lasciamo soli imprenditori, lavoratori, professionisti e famiglie su… - Azione_it : Il 15 Marzo è la giornata del Fiocchetto Lilla, dedicata ai Disturbi del Comportamento Alimentare. Anche in questa… - JamesLucasIT : 'Diffidate delle persone che puzzano di perfezione, perché la vita è fatta di sbagli e di ferite.' Il 7 marzo del 1… - Calciodiretta24 : Real Sociedad - Roma: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - vivereitalia : Il 21 marzo a Roma il lancio della prima edizione del Premio Film Impresa -