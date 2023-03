I tifosi dell’Inter potranno entrare allo stadio del Porto, tranne che in curva (Di martedì 14 marzo 2023) I tifosi dell’Inter che hanno acquistato il bigliettpo al di fuori del settore ospiti, circa un migliaio, potranno accedere all’Estadio do Dragao, rivela La Gazzetta. La soluzione sarebbe arrivata dopo ore di tensione dove i supporter nerazzurri potranno accedere lo stesso, a patto che non indossino sciarpe o vestiti con gli stemmi della società milanese. La rosea scrive: “La dirigenza dell’Inter, e in prima persona l’a.d. Beppe Marotta, si è interessata alla questione e dopo un meeting con il club Portoghese e le polizie dei due Paesi si è trovata un’intesa: a quasi tutti è consentito di assistere al match. L’ok vale per tutti i settori dello stadio, escluso uno: niente da fare per quei circa 150 italiani che sui canali del Porto ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 marzo 2023) Iche hanno acquistato il bigliettpo al di fuori del settore ospiti, circa un migliaio,accedere all’Edo Dragao, rivela La Gazzetta. La soluzione sarebbe arrivata dopo ore di tensione dove i supporter nerazzurriaccedere lo stesso, a patto che non indossino sciarpe o vestiti con gli stemmi della società milanese. La rosea scrive: “La dirigenza, e in prima persona l’a.d. Beppe Marotta, si è interessata alla questione e dopo un meeting con il clubghese e le polizie dei due Paesi si è trovata un’intesa: a quasi tutti è consentito di assistere al match. L’ok vale per tutti i settori dello, escluso uno: niente da fare per quei circa 150 italiani che sui canali del...

