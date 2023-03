I sindacati bocciano la Riforma fiscale

(Di martedì 14 marzo 2023) Il Governo intende varare un’ampia delega per lache punterà a “rivoluzionare in modo strutturale” il Fisco italiano “dopo 50 anni dall’ultimacomplessiva che risale agli anni ’70”. È quanto è emerso oggi, in occasione del confronto a Palazzo Chigi con i rappresentanti dei, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, il viceministro, Maurizio Leo e il sottosegretario Alfredo Mantovano. Cgil, Cisl e Uil pronti alla mobilitazione sulla. La proposta del Governo Meloni non convince iI rappresentanti dell’Esecutivo, ha fatto sapere una nota di Palazzo Chigi, hanno illustrato “principi e tempistiche” del “Nuovo Fisco” ridisegnato dal Governo Meloni che passa da una revisione organica del sistema tributario ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Fisco, sindacati bocciano la riforma. Il governo: 'Aperti al dialogo': Organizzazioni dei lavoratori 'Pronti alla m… -

"Dopo il confronto con iè in programma per domani un tavolo con le associazioni di categoria e gli ordini professionali . Un metodo - si legge nel comunicato - , quello del dialogo, che ...Dalla riduzione dei finanziamenti al sociale e ai municipi, al minor numero di assunzioni previste per il personale capitolino: iil bilancio di previsione 2023 - 2025 del sindaco Roberto Gualtieri. 'Non ci soddisfa' - scrivono in una nota la Cgil di Roma e del Lazio, la Cisl di Roma Capitale Rieti e la Uil ...dei balnearila mini - proroga e chiedono che venga fatta subito una mappatura delle spiagge e delle concessioni, per prevedere poi supporti economici a chi non potrà vincere le ...

Fisco, sindacati bocciano la riforma. Il governo: 'Aperti al dialogo ... Agenzia ANSA

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni a €16,99/anno. Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pub ...L’AQUILA – “Siamo qui non solo a portare solidarietà, ma a condividere una battaglia. La sanità va avvicinata ai cittadini. Massima vicinanza alle organizzazioni sindacali oggi qui presenti. Noi siamo ...