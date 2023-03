I segreti dei top della Serie A: Laurienté supera Leao, Kvara stregone del campo, Rabiot giraffone carnivoro | Serie A (Di martedì 14 marzo 2023) La 26a giornata di Serie A è stata una vera e propria festa per il calcio italiano! I nostri inviati di calciomercato.com si sono divertiti come bambini sui tanti campi delle squadre di Serie A. Quello di cui voglio parlarvi oggi è la formazione dei migliori 11 giocatori più l’allenatore della giornata, secondo i nostri affezionati voti. Eccoli qui i nostri eroi, pronti ad accogliere l’applauso del pubblico: nella porta c’è il nostro mitico portiere, segnato dalla scelta della vita sulla sua pelle, e sui suoi guanti si legge il nome del nostro sito – uno sfolgorio di orgoglio! Poi una difesa composta da atleti straordinari, capaci di fermare ogni attacco avversario come se la loro vita dipendesse da questo. Ma anche il centrocampo è una ragnatela purissima, che ... Leggi su justcalcio (Di martedì 14 marzo 2023) La 26a giornata diA è stata una vera e propria festa per il calcio italiano! I nostri inviati di calciomercato.com si sono divertiti come bambini sui tanti campi delle squadre diA. Quello di cui voglio parlarvi oggi è la formazione dei migliori 11 giocatori più l’allenatoregiornata, secondo i nostri affezionati voti. Eccoli qui i nostri eroi, pronti ad accogliere l’applauso del pubblico: nella porta c’è il nostro mitico portiere, segnato dalla sceltavita sulla sua pelle, e sui suoi guanti si legge il nome del nostro sito – uno sfolgorio di orgoglio! Poi una difesa composta da atleti straordinari, capaci di fermare ogni attacco avversario come se la loro vita dipendesse da questo. Ma anche il centroè una ragnatela purissima, che ...

