I Rolling Stones accusati di plagio per il brano "Living in a Ghost Town"

Leggi Anche Dopo 8 anni un nuovo inedito dei: in 'In A' cantano profeticamente del lockdown Angelslang ha dichiarato che Jagger e Richards 'si sono appropriati ...

I The Brian Jonestown Massacre si sono formati a San Francisco, in California, nel 1990 e il loro nome è un omaggio al leggendario chitarrista dei Rolling Stones e alla sua importanza nell'introdurre ...

Rolling Stones accusati di plagio per Living In A Ghost Town Radiofreccia

I Rolling Stones sono stati accusati di plagio per il brano "Living in a Ghost Town", composto e pubblicato nel pieno della pandemia del 2020 e unico inedito rilasciato ufficialmente dalla iconica ...Il cantautore di New Orleans Sergio Fernandez afferma che i Rolling Stones "si sono appropriati indebitamente di molti degli elementi riconoscibili e protetti da copyright", da due delle sue canzoni.