I Rolling Stones accusati di plagio per il brano “Living in a ghost town” | l’accusa sul cd dato a un parente di Mick Jagger

(Di martedì 14 marzo 2023)e Keith Richards deisono stati citati in giudizio per violazione del copyright da parte di un artista argentino Sergio Garcia Fernandez, noto con il nome d’arte di Angelslang, che sostiene che ilpubblicato dalla band britannica nel 2020in a, contenga alcuni frammenti di due sue brani precedenti incisi nel 2006 e nel 2007, intitolate rispettivamente So Sorry e Seed of God. Secondo quanto riportato da Billboard, nella causa si sostiene che isi siano «appropriati indebitamente di molti elementi riconoscibili e protetti dal diritto d’autore» dei due brani di Garcia Fernandez. In particolare, l’artista sostiene che gliabbiano ...

I Rolling Stones accusati di plagio per il brano "Living in a Ghost Town" TGCOM

