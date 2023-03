I programmi in tv oggi, 14 marzo 2023: film e intrattenimento (Di martedì 14 marzo 2023) Su Rai Uno Sei donne. Il mistero di Leila, su Canale 5 Porto – Inter. Guida ai programmi Tv della serata del 14 marzo 2023 Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 14 marzo 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai 4 dalle 21.20 Durante il periodo dei Tre Regni, un re in esilio e il suo gran generale tessono un intricato piano per riprendersi il potere, ora nelle mani di un giovane e imprevedibile sovrano. L’arma segreta del generale sarà la sua ombra: un sosia in grado di confondere tanto i nemici, quanto il re. Su Rai Movie dalle 21.10 Widows – Eredità criminale. Un grosso debito ... Leggi su lopinionista (Di martedì 14 marzo 2023) Su Rai Uno Sei donne. Il mistero di Leila, su Canale 5 Porto – Inter. Guida aiTv della serata del 14Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 14? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.20 Durante il periodo dei Tre Regni, un re in esilio e il suo gran generale tessono un intricato piano per riprendersi il potere, ora nelle mani di un giovane e imprevedibile sovrano. L’arma segreta del generale sarà la sua ombra: un sosia in grado di confondere tanto i nemici, quanto il re. Su Rai Movie dalle 21.10 Widows – Eredità criminale. Un grosso debito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rvaticanaitalia : La gioia e l'impegno di vivere un pontificato che costruisce, accoglie e abbraccia. @MaxMenichetti oggi al microf… - mauroberruto : Oggi ho depositato una proposta di legge sull’istituzione dell’insegnamento nelle scuole della “storia dello sport”… - Lopinionista : I programmi in tv oggi, 14 marzo 2023: film e intrattenimento - iWebRadio : Programmi in Onda: Martedì 14 Marzo 2023 - ore 08.00 ' Accadde Oggi ( rubrica ) - ore 08.30 ' Coming Soon ( trail… - ParliamoDiNews : Programmi Tv Stasera oggi 13 marzo 2023: Film live attualità intrattenimento -