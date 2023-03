I principali vantaggi derivanti dall’acquisto di una casa all’asta (Di martedì 14 marzo 2023) Dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, fino ai paesi asiatici, la spinta dell’inflazione e la stretta sui tassi d’interesse stanno spingendo sempre più persone a rivolgersi al mercato delle aste per l’acquisto di un immobile La casa, bene rifugio per eccellenza, nel mondo si compra sempre più all’asta. Dagli USA alla Gran Bretagna, fino a Singapore, la stretta monetaria decisa dalle banche centrali con il rialzo dei tassi d’interesse, unita ad un incremento costante dei costi per contrarre un mutuo e dei prezzi medi per l’acquisto di un immobile, spinti dalla spirale inflattiva innescata dalle tensioni geopolitiche presenti a livello mondiale a causa della guerra in Ucraina, stanno contribuendo ad un’impennata del mercato delle aste immobiliari. Secondo quanto recentemente riportato dal Times in Gran Bretagna, nei primi 9 mesi del 2022, si è ... Leggi su lopinionista (Di martedì 14 marzo 2023) Dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, fino ai paesi asiatici, la spinta dell’inflazione e la stretta sui tassi d’interesse stanno spingendo sempre più persone a rivolgersi al mercato delle aste per l’acquisto di un immobile La, bene rifugio per eccellenza, nel mondo si compra sempre più. Dagli USA alla Gran Bretagna, fino a Singapore, la stretta monetaria decisa dalle banche centrali con il rialzo dei tassi d’interesse, unita ad un incremento costante dei costi per contrarre un mutuo e dei prezzi medi per l’acquisto di un immobile, spinti dalla spirale inflattiva innescata dalle tensioni geopolitiche presenti a livello mondiale a causa della guerra in Ucraina, stanno contribuendo ad un’impennata del mercato delle aste immobiliari. Secondo quanto recentemente riportato dal Times in Gran Bretagna, nei primi 9 mesi del 2022, si è ...

