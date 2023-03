I Mondiali di calcio cambieranno formato (Di martedì 14 marzo 2023) Oltre alle 48 partecipanti, dal 2026 il torneo avrà più partite del previsto e un turno in più nella fase a eliminazione diretta Leggi su ilpost (Di martedì 14 marzo 2023) Oltre alle 48 partecipanti, dal 2026 il torneo avrà più partite del previsto e un turno in più nella fase a eliminazione diretta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Ufficiale: ai Mondiali di calcio del 2026 parteciperanno 48 squadre suddivise in 12 gironi da 4+++ #Fifa - Agenzia_Ansa : Svolta nel delitto avvenuto nel 2006, durante i festeggiamenti per i Mondiali di calcio. A Napoli un uomo venne ucc… - pirata_21 : I mondiali di calcio cambieranno formato. Dal Rial qatariano si passerà ai dollari. - ilpost : I Mondiali di calcio cambieranno formato - Lucavad72 : RT @sportface2016: +++Ufficiale: ai Mondiali di calcio del 2026 parteciperanno 48 squadre suddivise in 12 gironi da 4+++ #Fifa -