I migranti ce li manda la Russia | l' esodo africano è colpa della Wagner di Putin

(Di martedì 14 marzo 2023) C'è una leva geopolitica a muovere l'enorme afflusso diverso l'Italia. Rischi tangibili circa il movimento indotto di masse umane verso l'Europa come elemento destabilizzante erano già stato prefigurati all'inizio dell'invasione in Ucraina. La, infatti, è uno dei «nuovi attori» egemonici nel continente, che divide il primato del protagonismo con la Cina. La, società privata paramilitare russa guidata da un imprenditore tra i più vicini a, Evgenij Prigozhin, oltre ad essere attiva nell'Ucraina Orientale ha avuto un ruolo anche nei rivolgimenti politici nella fascia del Sahel. E dunque, di fronte a nuovi, drammatici numeri sugli arrivi in Italia (dal primo gennaio alla giornata di ieri, dati del Viminale, è stata toccata quota 20.017, oltre tre volte gli arrivi ...

- A me 'sta storia della Wagner chein Italia mi sembra un tantino esagerata. Sembra il riflesso condizionato di chi, non sapendo bene come risolvere il problema degli sbarchi a gogo ...A ribadirlo è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani , che paventa: 'Non vorrei che ci fosse un tentativo di spingere iverso l'Italia'. L'aumento esponenziale del fenomeno migratorio 'che ...... ha il pallone per sbloccarsi ma al 24' del secondo tempoil pallone calciato dal dischetto ... Juventus - Sampdoria, minuto di silenzio allo Stadium per ivittime della tragedia vicino ...

I primi segnali evidenti di “una spinta” verso l’Italia si sono già visti mentre era in corso la campagna elettorale: a bordo di vecchi pescherecci egiziani hanno ...Quindi, oggi...: il problema dei migranti, le folli accuse a governo e Guardia costiera e Di Maio sciupafemmine ...