"I figli delle coppie omosessuali avranno un genitore che per la legge è un fantasma"

Angelo Schillaci, Professore associato di Diritto pubblico comparato alla Sapienza di Roma, analizza le conseguenze della decisione del prefetto di Milano: "Il secondo genitore non è autorizzato a visitare il bambino in ospedale, a prenderlo a scuola, dovra girare con una delega". E in caso di morte dell'altro genitore resterebbe orfano

