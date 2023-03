I fan di Giorgia sotto shock (Di martedì 14 marzo 2023) Non solo la strage di migranti, ma da quando questo governo è in carica c’è un numero record di sbarchi. Che ne dicono i fan della Meloni? Aurelia Binarellivia email Gentile lettrice, adesso siamo intorno ai mille migranti al giorno e si prevede che con la bella stagione i numeri cresceranno ancora. Intanto il governo ha deciso di aumentare i flussi dei migranti regolari, in parte per far “dimenticare” la strage di Cutro e in parte perché lo chiedono le aziende a corto di schiavi (altro che basta stranieri!). Si parla di 250mila regolari, ma questo non inciderà sugli sbarchi e quindi per fine anno alcune previsioni paventano la cifra monstre di un milione di migranti. Quanto ai fan meloniani, sono in preda a shock traumatico. Un giretto per Twitter è molto istruttivo: increduli, basiti, invocano blocchi navali, flotte da guerra, cannonate. “Giorgia, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 14 marzo 2023) Non solo la strage di migranti, ma da quando questo governo è in carica c’è un numero record di sbarchi. Che ne dicono i fan della Meloni? Aurelia Binarellivia email Gentile lettrice, adesso siamo intorno ai mille migranti al giorno e si prevede che con la bella stagione i numeri cresceranno ancora. Intanto il governo ha deciso di aumentare i flussi dei migranti regolari, in parte per far “dimenticare” la strage di Cutro e in parte perché lo chiedono le aziende a corto di schiavi (altro che basta stranieri!). Si parla di 250mila regolari, ma questo non inciderà sugli sbarchi e quindi per fine anno alcune previsioni paventano la cifra monstre di un milione di migranti. Quanto ai fan meloniani, sono in preda atraumatico. Un giretto per Twitter è molto istruttivo: increduli, basiti, invocano blocchi navali, flotte da guerra, cannonate. “, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... meryem72 : @dossantos_stag State facendo un caso per niente! Ma secondo voi, davvero Tiziano non apprezza Laura? È semplicemen… - cano615 : @venegunden Sicuro. La vendita fisica è differente sia dallo streaming che dall ' ear one della radio. Quindi i fan… - ostini_giorgia : @ESA_Italia @chetempochefa @esa @AstroSamantha @ASI_spazio @esaspaceflight Buongiorno, ho una bamba Ginevra che al… - violetsummres : RT @msirotti: Non sono un fan del vago sinistrismo di Ely Schlein, ma di certo la sua carta d'identità la vince a occhi chiusi sullo stanti… - Gabrimass : Giorgia per fortuna e’ amatissima dai suoi fan, anche a me piace ma mi piacerebbe conoscere il suo parrucchiere #verissimo -