I carburanti bio e sintetici sono poco sostenibili, rimandare le e-car danneggerà solo l'industria (Di martedì 14 marzo 2023) In questi giorni il governo italiano sta cercando di fermare l'approvazione definitiva della Direttiva Ue sul divieto di vendita di auto a motore endotermico dal 2035 chiedendo di mantenere i motori termici alimentati da biocarburanti e carburanti sintetici. E la sua posizione ha portato altri Paesi a seguirlo. Ma voglio guardare alla sostenibilità di queste soluzioni, il loro reale contributo all'abbattimento di CO2 e il loro grado di maturazione come tecnologie rispetto all'elettrico. Oltre ai rischi questo ritardo comporta per il settore industriale. Biocarburanti Un recente studio dell'IFEU (Institut für Energie- und Umweltforschung) per conto della Federazione europea del trasporto e dell'ambiente ((Transport & Environment, T&E, che riunisce le organizzazioni non governative che promuovono ...

