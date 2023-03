Hockey ghiaccio, ICE League 2023: Bolzano vince gara-4 e pareggia la serie (Di martedì 14 marzo 2023) Si infiamma lo scontro tra Black Wings Linz e Bolzano, squadre al momento impegnate nei quarti di finale del Campionato ICE League 2022-2023 di Hockey su ghiaccio. Le Foxes hanno infatti vinto un’importantissima gara -4 per 1-5, pareggiando la serie sul 2-2. Un match condotto con eccezionale personalità quello della compagine altoatesina, abile a passare in vantaggio dopo due giri d’orologio grazie ad Alberga, per poi confezionare un secondo atto atto perfetto, marcato dai sigilli di Gazley (11:37), Thomas (12:39) e di nuovo Gazley (17:42). Nel terzo periodo ci ha pensato dunque Frigo a mettere a referto la rete della sicurezza, andando a segno al 7:31. Solo dopo arriverà l’unico squillo degli austriaci, i quali hanno trovato il goal della bandiera al ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) Si infiamma lo scontro tra Black Wings Linz e, squadre al momento impegnate nei quarti di finale del Campionato ICE2022-disu. Le Foxes hanno infatti vinto un’importantissima-4 per 1-5,ndo lasul 2-2. Un match condotto con eccezionale personalità quello della compagine altoatesina, abile a passare in vantaggio dopo due giri d’orologio grazie ad Alberga, per poi confezionare un secondo atto atto perfetto, marcato dai sigilli di Gazley (11:37), Thomas (12:39) e di nuovo Gazley (17:42). Nel terzo periodo ci ha pensato dunque Frigo a mettere a referto la rete della sicurezza, andando a segno al 7:31. Solo dopo arriverà l’unico squillo degli austriaci, i quali hanno trovato il goal della bandiera al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fainformazione : Bolzano e Riessersee unite nel nome dell'hockey ghiaccio Metti una domenica di sole a Bolzano , in corrisponden… - fainfosport : Bolzano e Riessersee unite nel nome dell'hockey ghiaccio Metti una domenica di sole a Bolzano , in corrisponden… - Alessio30109964 : @bordoni_russia Vale la pena ricordare che in Russia lo sport più seguito e praticato è l'Hockey su ghiaccio. Non t… - alto_adige : Il Bolzano cede al Linz che ora è avanti 2 a 1 nella serie. Domani trasferta in Austria - zazoomblog : Hockey ghiaccio ICE League 2023: Bolzano cade anche in casa e ora è sotto 1-2 contro Lienz - #Hockey #ghiaccio… -