“Ho avuto il cancro” La rivelazione choc della conduttrice tv a Francesca Fagnani

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 14 marzo 2023) Momento estremamente toccante in televisione. Nel corsopuntata di Belve di martedì 14 marzo andrà in onda un’intervista molto struggente di un personaggio famoso, che ha annunciato di avere una malattia. Le anticipazioni sono state riferite dal sito DavideMaggio, che ha fatto commuovere migliaia e migliaia di persone, che ora non attendono altro che ascoltare le parole integralidonna. Stiamo parlando di Concita De Gregorio, che ha purtroppo scoperto di avere un tumore. Un vero e proprio dramma, del quale nessuno ne era finora a conoscenza. Ha scelto la trasmissione di Rai 2 diper svelare tutti i dettagli. Concita De Gregorio è stata colpita da un tumore e ha anche aggiunto qualche informazione su quando si è resa conto di essere ammalata. Davvero emozionante il suo racconto, con il ...