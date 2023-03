Heather Parisi rompe il silenzio dopo la 'soffiata' di Lucio Presta a Belve (Di martedì 14 marzo 2023) Intervistata da Francesca Fagnani a Belve, Heather Parisi viene scortata in camerino da un Ufficiale Giudiziario per un pignoramento Il rapporto fra Heather Parisi e Lucio Presta ha iniziato a vacillare nel 2016, ma durante la registrazione del programma di Francesca Fagnani, Belve, avvenuta lo scorso lunedì, sembra aver toccato definitivamente il fondo. Secondo quanto trapelato sul web, un Ufficiale Giudiziario irrompe nello di Belve in quanto la showgirl ancora non aveva risarcito Lucio Presta dopo la sconfitta di una causa tra i due. Heather Parisi e Lucio Presta l’hanno lavorato insieme per il ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 14 marzo 2023) Intervistata da Francesca Fagnani aviene scortata in camerino da un Ufficiale Giudiziario per un pignoramento Il rapporto fraha iniziato a vacillare nel 2016, ma durante la registrazione del programma di Francesca Fagnani,, avvenuta lo scorso lunedì, sembra aver toccato definitivamente il fondo. Secondo quanto trapelato sul web, un Ufficiale Giudiziario irnello diin quanto la showgirl ancora non aveva risarcitola sconfitta di una causa tra i due.l’hanno lavorato insieme per il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... heather_parisi : 'Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente ' (B.B.)… - TriskelMI : @ChiaraS89188386 @PrestaLucio @heather_parisi Che se si fosse trattato di un uomo avrebbe fatto lo stesso. L'import… - ilmessaggeroit : Heather Parisi a Belve: «Ho subito violenza sessuale, era una persona vicina a me. Non ho denunciato. La gente vede… - TriskelMI : @bzimageit @PrestaLucio @heather_parisi Se si scrive la verità non c'è diffamazione. Se HP avesse pagato, come defi… - fanpage : La prima reazione di Heather Parisi a quello che è successo nel corso dell’intervista a “Belve”, come riferito da L… -