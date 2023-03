Heather Parisi, rivelazioni choc a “Belve”. Poi subisce la ‘vendetta’ di Presta (Di martedì 14 marzo 2023) “Ho subito violenza fisica, sessuale e psicologica”. È la confessione choc di Heather Parisi (63 anni), ospite della trasmissione “Belve” di Francesca Fagnani, nella puntata in onda il 14 marzo in prima serata su Raidue. La popolare showgirl e ballerina, simbolo della televisione italiana dalla fine degli anni Settanta fino alla prima metà degli anni Novanta, si racconta senza filtri a partire dall’infanzia, segnata dalla separazione dei genitori e che lei ha trascorso con la sorellastra. Mio padre se ne è andato via di casa quando avevo due anni, mia madre non c’era mai, io facevo la mamma a mia sorella Tiffany. Cucinavo, lavavo la casa, facevo la lavatrice e facevo la baby-sitter. Era tanto da chiedere a una bambina di otto anni, per questo sono stata salvata quando a dodici anni ho avuto una borsa di studio e sono ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 14 marzo 2023) “Ho subito violenza fisica, sessuale e psicologica”. È la confessionedi(63 anni), ospite della trasmissione “” di Francesca Fagnani, nella puntata in onda il 14 marzo in prima serata su Raidue. La popolare showgirl e ballerina, simbolo della televisione italiana dalla fine degli anni Settanta fino alla prima metà degli anni Novanta, si racconta senza filtri a partire dall’infanzia, segnata dalla separazione dei genitori e che lei ha trascorso con la sorellastra. Mio padre se ne è andato via di casa quando avevo due anni, mia madre non c’era mai, io facevo la mamma a mia sorella Tiffany. Cucinavo, lavavo la casa, facevo la lavatrice e facevo la baby-sitter. Era tanto da chiedere a una bambina di otto anni, per questo sono stata salvata quando a dodici anni ho avuto una borsa di studio e sono ...

