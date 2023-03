Heather Parisi pignorata quasi in diretta e Lucio Presta se la ride (Di martedì 14 marzo 2023) Presta le manda l’ufficiale giudiziario in tivìi e scrive sui social: “Heather Parisi pignorata” Il Fatto Quotidiano, di Gianluca Roselli, pag. 12 Le ha mandato l’ufficiale giudiziario negli studi tv dove, giovedì, si era appena conclusala registrazione di Belve, con Francesca Fagnani che aveva appena finito di intervistarla. Tutto per procedere a un pignoramento. Che poi si è trasformato in un bonifico. I protagonisti della vicenda sono Lucio Presta e Heather Parisi. La show girl è stata costretta a elargire una”somma ingente” come risarcimento per una condanna per diffamazione vinta dal manager: “Hai avuto moltissimo tempo, cara Heather Parisi, di saldare quanto disposto dal tribunale cheti ha condannato per ... Leggi su tvzoom (Di martedì 14 marzo 2023)le manda l’ufficiale giudiziario in tivìi e scrive sui social: “” Il Fatto Quotidiano, di Gianluca Roselli, pag. 12 Le ha mandato l’ufficiale giudiziario negli studi tv dove, giovedì, si era appena conclusala registrazione di Belve, con Francesca Fagnani che aveva appena finito di intervistarla. Tutto per procedere a un pignoramento. Che poi si è trasformato in un bonifico. I protagonisti della vicenda sono. La show girl è stata costretta a elargire una”somma ingente” come risarcimento per una condanna per diffamazione vinta dal manager: “Hai avuto moltissimo tempo, cara, di saldare quanto disposto dal tribunale cheti ha condannato per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Schoolfirst3 : @CarlisiRoby @Benemanonbenis3 @domenicomarock @LCuccarini @heather_parisi La tua è quella di certi tuoi amici si ch… - Luce_news : Heather Parisi, rivelazioni choc a “Belve”. Poi subisce la ‘vendetta’ di Presta - Schoolfirst3 : @CarlisiRoby @PrestaLucio @giampao @heather_parisi @LCuccarini Sei tu patetico con il solito refrain???? - ninnitarantino : RT @IOdonna: «Hai avuto moltissimo tempo cara Heather Parisi di saldare quanto disposto dal tribunale che ti ha condannato per diffamazione… - arcapuglia : @PrestaLucio @heather_parisi Finale per te da morto di f…. Non ci sono altri commenti da fare ???? -