(Di martedì 14 marzo 2023)sarà una delle protagoniste della puntata di Belve in onda su RaiDue il 14 marzo. L’infanzia difficile, con il papà “andato via quando avevo due anni. Mia madre non c’era mai, io facevo da mamma a mia sorella Tiffany”. Ma anche traumi dolorosi, dei qualisceglie di parlare col pubblico della seconda rete Rai: “Ho subìtofisica,e psicologica e parlo difisica,, ma la cosa più brutta, per me, era lapsicologica. È molto complicato perché lama non, ti dicono che sei una bugiarda“. La conduttrice Fagnani chiede se si stia riferendo a un ex compagno enega. Ancora, Fagnani ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarlisiRoby : @biciofab @PrestaLucio @giampao @heather_parisi @LCuccarini Vergognosa è poco. Meno male che si professa cattolica… - repubblica : Heather Parisi a 'Belve': 'Ho subito violenza fisica, sessuale e psicologica' [di Andrea Pascoli] - PrestaLucio : @agata_armanetti @heather_parisi Anni di attesa possono bastare? Più di 2 - FQMagazineit : Heather Parisi: “Ho subito violenza sessuale, è stato un uomo a me vicino. La gente vede ma non dice niente” - CarlisiRoby : @Schoolfirst3 @Benemanonbenis3 @domenicomarock @LCuccarini @heather_parisi Quanti vi piace far passare per Santa la… -

Il manager ha approfittato della presenza della showgirl in Italia per una registrazione per ottenere i soldi di una causa per diffamazione vinta Tra Heather Parisi e Lucio Presta è ancora battaglia legale. In un post su Twitter il manager ha reso noto di aver mandato un ufficiale giudiziario assistito dai carabinieri per effettuare un pignoramento. La ex ballerina affida la riflessione a un post Instagram all'indomani della rivelazione del manager sul pignoramento avvenuto nello studio televisivo.

Heather Parisi sarà una delle protagoniste della puntata di Belve in onda su RaiDue il 14 marzo. L'infanzia difficile, con il papà "andato via quando avevo due anni. Mia madre non c'era mai, io facevo da mamma a mia sorella Tiffany". Heather Parisi rompe il silenzio dopo la querelle con Lucio Presta con un post su Instagram. L'ex ballerina e conduttrice non cita mai il produttore e manager dello spettacolo che le ha mandato l'ufficiale giudiziario.