Harry Potter 2: qual è l'età consigliata per i bambini per vedere La camera dei segreti (Di martedì 14 marzo 2023) Molti si sono chiesti qual sia l'età consigliata per i bambini per vedere Harry Potter La camera dei segreti. Il secondo film della saga spinge un po' il pedale sulla paura e di conseguenza è consigliato a partire dai 13 anni. Ci sono dei personaggi all'interno del film che sono veramente spaventosi e che potrebbero essere anche fraintesi da parte del pubblico più giovane. Tra i personaggi più spaventosi c'è sicuramente Aragog che è un ragno gigante. Harry e Ron inoltre incontrano tutti i figli di questo aracnide all'interno della Foresta Proibita, cioè il bosco che si trova nei dintorni di Hogwarts. Verso la fine della pellicola poi Harry Potter si trova ad affrontare Basilisco, un serpente enorme che ...

